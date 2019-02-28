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Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

- Çukurova Basketbol: 63 - BOTAŞ: 66- BOTAŞ finale yükseldi

28 Şubat 2019 Perşembe 19:32
Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası


Salon: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Göksun Öz, Tolga Edis

Çukurova Basketbol: Bone 10, Pelin Derya Bilgiç 7, Sevgi Uzun 5, Iagupova 20, Ndour 11, Gray 7, Meltem Avcı, Şaziye İvegin Üner 3

BOTAŞ: Cuic 16, Olcay Çakır Turgut 12, Büşra Akbaş 7, Krivacevic 3, Williams 8, Melis Gülcan 14, Kübra Erat 6

1. Periyot: 13-10

Devre: 30-30

3. Periyot: 43-48


ŞANLIURFA (AA) - Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde BOTAŞ, Çukurova Basketbol'u 66-63 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

BOTAŞ, Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle 2 Mart Cumartesi günü finalde karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 19:32
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