Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
- Çukurova Basketbol: 63 - BOTAŞ: 66- BOTAŞ finale yükseldi28 Şubat 2019 Perşembe 19:32
Salon: Şanlıurfa 11 Nisan
Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Göksun Öz, Tolga Edis
Çukurova Basketbol: Bone 10, Pelin Derya Bilgiç 7, Sevgi Uzun 5, Iagupova 20, Ndour 11, Gray 7, Meltem Avcı, Şaziye İvegin Üner 3
BOTAŞ: Cuic 16, Olcay Çakır Turgut 12, Büşra Akbaş 7, Krivacevic 3, Williams 8, Melis Gülcan 14, Kübra Erat 6
1. Periyot: 13-10
Devre: 30-30
3. Periyot: 43-48
ŞANLIURFA (AA) - Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde BOTAŞ, Çukurova Basketbol'u 66-63 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.
BOTAŞ, Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle 2 Mart Cumartesi günü finalde karşılaşacak.
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