Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
- Çukurova Basketbol: 77 - Beşiktaş: 66- Çukurova Basketbol, yarı finale yükseldi ve BOTAŞ'ın rakibi oldu27 Şubat 2019 Çarşamba 17:21
Salon: 11 Nisan
Hakemler: Sami Özel, Egemen Ercan, İzel Deniz Pehlivan
Çukurova Basketbol: Pelin Derya Bilgiç 11, Sevgi Uzun 7, Iagupova 18, Naumenko 12, Ndour 9, Şaziye İvegin Üner, Gray 12, Meltem Avcı 7, Sera Özelçi 1
Beşiktaş: Epoupa 3, Mitchell 33, Esra Erden Atacan 3, Bahar Çağlar 2, Akhator 17, Mircheva 6, Bahar Yapar 2
1. Periyot: 17-19
Devre: 44-32
3. Periyot: 69-52
ŞANLIURFA (AA) - Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Çukurova Basketbol, Beşiktaş'ı 77-66 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Çukurova Basketbol, yarı finalde yarın BOTAŞ ile karşı karşıya gelecek.
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