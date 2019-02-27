Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası - Çukurova Basketbol: 77 - Beşiktaş: 66- Çukurova Basketbol, yarı finale yükseldi ve BOTAŞ'ın rakibi oldu



Salon: 11 Nisan

Hakemler: Sami Özel, Egemen Ercan, İzel Deniz Pehlivan

Çukurova Basketbol: Pelin Derya Bilgiç 11, Sevgi Uzun 7, Iagupova 18, Naumenko 12, Ndour 9, Şaziye İvegin Üner, Gray 12, Meltem Avcı 7, Sera Özelçi 1 Beşiktaş: Epoupa 3, Mitchell 33, Esra Erden Atacan 3, Bahar Çağlar 2, Akhator 17, Mircheva 6, Bahar Yapar 2 1. Periyot: 17-19 Devre: 44-32 3. Periyot: 69-52

ŞANLIURFA (AA) - Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Çukurova Basketbol, Beşiktaş'ı 77-66 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Çukurova Basketbol, yarı finalde yarın BOTAŞ ile karşı karşıya gelecek.

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