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Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Ligi

- Sopron Basket: 80 - Fenerbahçe: 84

24 Ocak 2019 Perşembe 22:02
Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Ligi


İSTANBUL (AA) - Kadınlar FIBA Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta maçında Fenerbahçe, Macaristan ekibi Sopron Basket'i deplasmanda 84-80 yendi.

Sopron şehrindeki Novomatic Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-12 önde tamamlayan Fenerbahçe, soyunma odasına 40-34 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte skor üstünlüğünü ele geçiren ev sahibi ekip mücadelenin bu bölümünü 64-61 galip tamamlasa da Fenerbahçe son çeyrekteki mücadelesiyle karşılaşmadan 84-80 galip ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe adına ürettiği 24 sayıyla galibiyete önemli katkı sağlayan Cecilia Zandalasini, maçın da en skorer ismi oldu.

Sarı-lacivertiler, grupta 7 galibiyetine ulaşırken, ev sahibi ekip ise 5. kez yenildi.


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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 22:02
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