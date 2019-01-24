Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Kupası - Galatasaray: 77 - DVTK: 76



Salon: Ahmet Cömert Hakemler: Marko Vuckovic (Slovenya), Alexander Romanov (Rusya), Christina Manoli (Fransa) Galatasaray: Işıl Alben 13, Farhiya 13, Grigalauskyte 13, Macaulay 10, Jefferson 8, Eda Şahin, Şerife Onar 13, İrem Topuz 4, Sinem Ataş 3, İnci Güçlü DVTK: Medgyessy 9, Putnina 20, Skoric 7, Kimbrough 19, Mokango 21, Veronika, Angelika, Szabo, Zele 1. Periyot: 21-15 Devre: 41-33 3. Periyot: 58-49

İSTANBUL (AA) - Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Macaristan temsilcisi DVTK'yi 77-76 mağlup etti. Eşleşmenin rövanşı, 31 Ocak Perşembe günü Macaristan'ın Miskolc kentinde oynanacak.





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