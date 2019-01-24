Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Kupası
- Beşiktaş: 65 - Çukurova Basketbol: 7324 Ocak 2019 Perşembe 21:09
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Mindaugas Vecerskis (Litvanya), Charalampos Karakatsounis (Yunanistan), ThomasKerisit (Fransa)
Beşiktaş: Epoupa 11, Mitchell 20, Kübra Siyahdemir 3, Akhator 12, Bahar Çağlar 4, Esra Erden Atacan 3, Mircheva 10, Melek Uzunoğlu, Elif Bayram 2, Bahar Yapar
Çukurova Basketbol: Mestdagh 4, Ndour 24, Sevgi Uzun 2, Iagupova 17, Meltem Avcı 4, Pelin Derya Bilgiç 8, Bone 3, Gray 8, Gökşen Fitik, Şaziye İvegin Üner 3, Sera Özelçi
1. Periyot: 15-15
Devre: 31-39
3. Periyot: 43-60
İSTANBUL (AA) - Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Çukurova Basketbol, deplasmanda Beşiktaş'ı 73-65 yendi.
İki Türk ekibini karşı karşıya getiren müsabakaya dış atışlarda Epoupa ve Mitchell ile isabet sağlayarak başlayan Beşiktaş, Çukurova Basketbol karşısında 5. dakikayı 8-7 önde geçti. Çeyreğin ikinci bölümü dengeli geçerken, birinci periyot 15-15 eşitlikle tamamlandı.
İkinci çeyrek tempolu başladı. Gray'in etkili oyunuyla boyalı alanı iyi kullanan Çukurova Basketbol, 16. dakikayı 30-27 önde bitirdi. Konuk ekip, çeyreğin ortalarında hücumda ritmi düşen ve top kayıpları yapan Beşiktaş karşısında savunma sertliğini ön plana çıkardı. Iagupova'nın basketleriyle 18. dakikada farkı 10 sayıya (27-37) çıkaran Mersin ekibi, devreyi de 39-31 üstün kapattı.
İkinci yarıya Ndour'un üst üste kaydettiği sayılarla iyi bir başlangıç yapan Çukurova Basketbol, hücumda organize olmakta zorlanan Beşiktaş önünde 26. dakikada farkı 21 sayıya kadar yükseltti: 56-35. Mersin temsilcisi, final periyoduna 60-43 önde girdi.
Son çeyreğe Pelin Derya Bilgiç'in basketleriyle başlayan konuk ekip, 32. dakikanın başında farkı 22 sayıya (43-65) çıkardı. Iagupova'nın sakatlanıp kenara gelmesiyle temposu düşen rakibi karşısında peş peşe sayılar bulan Beşiktaş, bitime 32 saniye kala farkı 7 sayıya düşürdü: 64-71. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Çukurova Basketbol, maçı 73-65 kazandı.
Karşılaşmanın rövanşı, 30 Ocak Çarşamba günü Mersin'de oynanacak.
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