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Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Kupası

Lointek Gernika Bizkaia: 84 - Galatasaray: 69

03 Ocak 2019 Perşembe 23:54
Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Kupası

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Lointek Gernika Bizkaia takımına 84-69 mağlup oldu.

Gernika Lumo kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-24 önde kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci çeyrekte üstünlüğünü koruyamadı ve devreye 53-36 geride girdi.

Üçüncü çeyreği 65-57 önde geçen İspanyol temsilcisi, salondan 84-69 galip ayrıldı.

Müsabakanın rövanşı 10 Ocak Perşembe günü saat 19.30'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak ve turu geçecek takım, son 16 turuna yükselecek.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 23:54
  1. FIBA Avrupa Kupası
  2. Galatasaray
  3. Lointek Gernika Bizkaia
  4. play-off

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