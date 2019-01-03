Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Kupası
MBA Moskova: 77 - BOTAŞ: 7603 Ocak 2019 Perşembe 22:31
İSTANBUL (AA) - Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında BOTAŞ, deplasmanda Rusya'nın MBA Moskova takımına 77-76 mağlup oldu.
Krylatskoe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-12 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 40-39 üstün gitti.
Çekişmeli geçen maçta son periyoda 61-59 önde giden Rusya temsilcisi, salondan 77-76 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı 10 Ocak Perşembe günü Ankara'da oynanacak.
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