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Basketbol: Haftanın programı

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 12'nci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 10'uncu hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 11'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 13'üncü hafta maçları yapılacak

21 Aralık 2018 Cuma 09:41
Basketbol: Haftanın programı


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu hafta karşılaşmaları oynanacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 11'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne 13'üncü hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:


- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Yarın:

13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Banvit (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.15 Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

17.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Cebeci Spor Kompleksi)

23 Aralık Pazar:

13.00 Afyon Belediyespor-Türk Telekom (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.15 Galatasaray-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

17.30 TOFAŞ-Anadolu Efes (TOFAŞ)

24 Aralık Pazartesi:

20.00 Darüşşafaka Tekfen-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)


- Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Yarın:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Gündoğdu Adana Basketbol (Servet Tazegül)

16.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara)

17.00 İzmit Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Kocaeli Atatürk)

23 Aralık Pazar:

15.00 Canik Belediyespor-Çukurova Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

15.15 İstanbul Üniversitesi-Kırçiçeği Bodrum (Prof. Dr. Turgay Atasü)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Antakya)

18.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (BJK Akatlar)


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Bugün:

14.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-OGM Ormanspor (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)

18.30 Yalova Belediyespor-Artvin Belediyespor (Yalova 90. Yıl)

Yarın:

16.00 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Düzce Belediyespor (Mamak Belediyesi)

16.00 Petkimspor-Finalspor (ENKA)

16.00 Ankara DSİ-Selçuklu Basketbol (Ankara DSİ Etlik)

17.00 Bursaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Bursa Atatürk)

18.00 Akhisar Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Akhisar Belediye)

23 Aralık Pazar:

16.00 Karesispor-Edirnespor (Kurtdereli)


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Bugün:

13.30 Nesibe Aydın-İstanbulgücü (TOBB ETÜ)

16.30 İstanbul Üniversitesi Gelişim-Urla Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)

18.00 Bayraklı Belediyespor-A Koleji (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Edremit Belediyesi Gürespor (Edip Buran)

Yarın:

14.00 Akdeniz Üniversitesi-Elazığ İl Özel İdare (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

14.00 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Yalova VİP Gençlik (Yeni Artuklu)

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Mersin Üniversitesi (TOFAŞ)

23 Aralık Pazar:

13.00 Galatasaray Gelişim-Çankaya Üniversitesi (Ahmet Cömert)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 09:41
  1. Basketbol
  2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  4. Türkiye Basketbol 1. Ligi
  5. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

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