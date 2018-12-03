Basketbol: Haftanın programı





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu hafta mücadelesi yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:

Yarın:

18.00 Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray (Ayhan Şahenk)

20.15 Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan (Sinan Erdem)

20.15 Fenerbahçe-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

5 Aralık Çarşamba:

18.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sakarya)

18.00 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)

20.15 Banvit-Afyon Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)

6 Aralık Perşembe:

19.00 Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Karataş Şahinbey)



