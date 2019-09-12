Basketbol: Gloria Kupası Zalgiris Kaunas: 71 - Galatasaray Doğa Sigorta: 70

ANTALYA (AA) - Erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda Zalgiris Kaunas, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 71-70 yendi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın dördüncü maçında, Zalgiris Kaunas ile Galatasaray Doğa Sigorta karşılaştı. Galatasaray Doğa Sigorta, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a karşı ilk periyodu 1 sayı farkla önde kapattı. Devrenin 39-39 tamamlandığı maçta, Zalgiris Kaunas üçüncü periyotu 61-49 önde bitirdi. Litvanya temsilcisi, son periyot sonunda Galatasaray Doğa Sigorta'yı 71-70 mağlup etti. Yarın Teksüt Bandırma-CSKA Moskova ile Galatasaray Doğa Sigorta-Anadolu Efes karşılaşmalarının oynanacağı turnuva, 15 Eylül'de sona erecek.

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