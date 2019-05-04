Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final Telenet Giants Antwerp'i 70-54 mağlup eden Iberostar Tenerife, finalde Virtus Bologna'yla karşılaşacak

ANKARA (AA) - Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final maçında Iberostar Tenerife, Telenet Giants Antwerp'i 70-54 yenerek finalde Virtus Bologna'nın rakibi oldu. Turnuvanın Dörtlü finaline ev sahipliği yapan Telenet Giants Antwerp, iyi savunma yaparak başladığı karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-12 üstünlükle geçti. İkinci periyotta daha iyi hücum yapan ve rakibini 6 sayıda tutan Iberostar Tenerife, devre arasına 31-26 önde girdi. İkinci yarıda aradaki skor farkını açan İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 47-42 önde kapattığı mücadeleyi 70-54 kazanarak finale yükseldi. Mücadelenin en skorer oyuncusu, 17 sayı kaydeden Iberostar Tenerifeli Nicolas Brussino oldu.

Iberostar Tenerife, finalde İtalya ekibi Virtus Bologna ile 5 Mayıs Pazar günü karşılaşacak.





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