Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final Virtus Bologna, Brose Bamberg'i 67-50 mağlup ederek adını finale yazdırdı



ANKARA (AA) - Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final maçında İtalya ekibi Virtus Bologna, Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i 67-50 yenerek finale yükseldi. Belçika'nın Antwerps Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Virtus Bologna, ilk çeyreğini 22-11 üstün götürdüğü mücadelenin devre arasına 42-28 önde girdi. İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan İtaya temsilcisi, üçüncü çeyreği 53-39, mücadeleyi ise 67-50 kazanarak organizasyonda finale yükselen ilk takım oldu. Mücadelenin en skorer oyuncuları, 21'er sayı kaydeden Virtus Bolognalı Kevin Punter ile Brose Bambergli Tyrese Rice oldu.



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