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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

- Brose Bamberg: 81 - Banvit: 79

07 Mart 2019 Perşembe 00:06
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi


İSTANBUL (AA) - Banvit Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Brose Bamberg ekibine 81-79 yenildi.

Bamberg kentindeki Brose Arena'da oynanan karşılaşmada ilk periyodu 23-18 geride kapatan Banvit, soyunma odasına 46-45 önde gitti.

Banvit üçüncü çeyreği de 66-64 üstün geçerken, Alman ekibi son periyotta daha iyi bir performans sergiledi ve müsabakayı 81-79 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı, 13 Mart Çarşamba günü Bandırma'da oynanacak.


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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 00:06
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  2. Basketbol
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  4. FIBA Şampiyonlar Ligi

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