Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Fenerbahçe çeyrek finalde Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımıyla eşleşti

İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Kadın basketbolunun kulüpleri bazındaki en önemli organizasyonunda, B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, çeyrek finale kalmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip, çeyrek finalde A Grubu'nu ikinci sırada bitiren Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ile eşleşti. Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takımlar adını 12-14 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yazdıracak.

Çeyrek finallerin ilk maçları 5 Mart'ta, ikinci karşılaşmalar ise 8 Mart'ta yapılacak. Gerek kalırsa üçüncü müsabakalar 13 Mart'ta oynanacak. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

ZVVZ USK Prag (Çekya) - Fenerbahçe UMMC Ekaterinburg (Rusya) - TTT Riga (Letonya) Sopron Basket (Macaristan) - Bourges Basket (Fransa)

Dinamo Kursk (Rusya) - CCC Polkowice (Polonya)



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