Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Fenerbahçe çeyrek finalde Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımıyla eşleşti21 Şubat 2019 Perşembe 09:48
İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Kadın basketbolunun kulüpleri bazındaki en önemli organizasyonunda, B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, çeyrek finale kalmayı başardı.
Sarı-lacivertli ekip, çeyrek finalde A Grubu'nu ikinci sırada bitiren Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ile eşleşti.
Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takımlar adını 12-14 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yazdıracak.
Çeyrek finallerin ilk maçları 5 Mart'ta, ikinci karşılaşmalar ise 8 Mart'ta yapılacak. Gerek kalırsa üçüncü müsabakalar 13 Mart'ta oynanacak.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
ZVVZ USK Prag (Çekya) - Fenerbahçe
UMMC Ekaterinburg (Rusya) - TTT Riga (Letonya)
Sopron Basket (Macaristan) - Bourges Basket (Fransa)
Dinamo Kursk (Rusya) - CCC Polkowice (Polonya)
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