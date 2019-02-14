Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Sopron Basket: 64 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 52



İSTANBUL (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 13. maçında konuk olduğu Macaristan ekibi Sopron Basket'e 64-52 yenildi. Sopron kentindeki Novomatic Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-11 önde bitiren Hatay ekibi, devre arasına 28-26 üstün gitti.

İkinci devrede etkili performans ortaya koyan Sopron Basket, üçüncü çeyreğini 49-42 önde geçtiği mücadeleden 64-52 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Hatay Büyükşehir Belediyespor, 8. mağlubiyetini yaşadı. Yedinci galibiyetini alan Sopron Basket ise çeyrek finali garantiledi.

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