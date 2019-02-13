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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

- Fenerbahçe: 61 - TTT Riga: 62- Sarı-lacivertli ekip, çeyrek finale yükseldi

13 Şubat 2019 Çarşamba 21:26
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi


Salon: Metro Enerji

Hakemler: Geert Jacobs (Belçika), Tomislav Vovk (Hırvatistan), Andrada Csender (Romanya)

Fenerbahçe: Plum 20, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Zandalasini 5, Vaughn 6, Verameyenka 12, Ayşe Cora 4, Hartley 12, Sottana, Stokes

TTT Riga: Basko 8, Brumermane 7, Peddy 14, Pulvere 7, Vitola 12, Kreslina 6, Slaughter 6, Eglite 2, Pilabere

1. Periyot: 17-21

Devre: 25-36

3. Periyot: 45-50


İSTANBUL (AA) - FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 13. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Letonya temsilcisi TTT Riga'ya 62-61 mağlup oldu.

Fenerbahçe, bu sonuçla grupta 5. yenilgisini yaşadı. Grupta diğer maçta Perfumerias Avenida, deplasmanda Dinamo Kursk'a 69-51 kaybedince sarı-lacivertli ekip, adını çeyrek finale yazdırdı. Letonya temsilcisi ise 8. galibiyetini elde etti.


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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 21:26
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  2. Fenerbahçe
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  4. TTT Riga

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