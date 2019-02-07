Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 50 - Fenerbahçe: 78



Salon: Antakya Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Paulina Gajdosz (Polonya), Aleksander Pavlov (Makedonya) Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay 8, Yeliz Doğan 2, İlsu Darıcıoğlu, Williams 11, Hülya Çoklar, Gizem Başaran 13, Merve Aydın 16 Fenerbahçe: Ayşe Cora, Birsel Vardarlı Demirmen, Vaughn 12, Plum 15, Tuğçe Canıtez 4, Sottana 4, Özge Yavaş 2, Zandalasini 12, Hartley 11, Esra Ural Topuz 4, Stokes 14 1. Periyot: 12-27 Devre: 31-41 3. Periyot: 43-60

HATAY (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 12. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 78-50 yendi.

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