Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Olympiakos: 76 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 80



İSTANBUL (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 11. maçında konuk olduğu Yunanistan ekibi Olympiakos'u 80-76 yendi.

Başkent Atina'daki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-21 önde bitiren ev sahibi takım, soyunma odasına da 39-38 üstün gitti.

Üçüncü çeyrek sonunda Olympiakos farkı 9 sayıya çıkarsa da (62-53) son çeyrekte toparlanan Hatay Büyükşehir Belediyespor rakibini 80-76 mağlup etti.

Hatay Büyükşehir Belediyespor, 11. haftada 5. galibiyetini aldı, Olympiakos ise 10. yenilgisini yaşadı.





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