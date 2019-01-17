Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - TTT Riga: 87 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 36



İSTANBUL (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 9. maçında konuk olduğu Letonya ekibi TTT Riga'ya 87-36 yenildi.

Başkent Riga'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-12 önde bitiren ev sahibi takım, soyunma odasına da 40-24 üstün gitti.

İkinci devrede farkı daha da açan TTT Riga, üçüncü periyodunu 71-31'lik skorla önde geçtiği mücadelede Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 51 sayı farkla 87-36 mağlup etti.

TTT Riga, 9. haftada 5. galibiyetini, Hatay Büyükşehir Belediyespor ise 6. yenilgisini aldı.



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