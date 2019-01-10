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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

- Perfumerias Avenida: 65 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 73

10 Ocak 2019 Perşembe 00:27
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

ANKARA (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 8. maçında İspanyol Kulübü Perfumerias Avenida'yı 73-65 yendi.

Salamanca kentindeki Würzburg Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde, rakibine 27-24 üstünlük sağlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına da 43-37 önde gitti.

Ev sahibi ekip, son 10 dakika öncesi skoru 53-53'e getirse de Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahadan 73-65 galip ayrıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor, 8. haftada 3. galibiyetini, Perfumerias Avenida ise 4. yenilgisini aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 00:27
  1. Basketbol
  2. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
  3. Hatay Büyükşehir Belediyespor
  4. Perfumerias Avenida

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