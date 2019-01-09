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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

- Fenerbahçe: 76 - Olympiakos: 68

09 Ocak 2019 Çarşamba 21:27
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi


Salon: Metro Enerji

Hakemler: Ognjen Jokic (Karadağ), Marion Ortis (Fransa), Paulina Gajdosz (Polonya)

Fenerbahçe: Plum 15, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Vaughn 8, Zandalasini 11, Verameyenka 9, Tuğçe Canıtez 2, Hartley 21, Ayşe Cora, Sottana 5, Özge Yavaş 3, Esra Ural Topuz

Olympiakos: Johnson 4, Pavlopoulou 10, Sotiriou 9, Spyridopoulou 23, Thomas 12, Nikolopoulou 1, Aftzi, Tikvic 1, Kosma, Mazic, Stamati 6, Stamolamprou 2

1. Periyot: 22-12

Devre: 40-37

3. Periyot: 61-55

Beş faulle oyundan çıkan: 39.33 Stamati (Olympiakos)


İSTANBUL (AA) - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 8. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Yunanistan ekibi Olympiakos'u 76-68 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde etti. Yunanistan temsilcisi ise 8. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta öğrencisi tarafından uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden genç akademisyen Ceren Damar Şenel için tribünlerde "Öğretmenim canım benim" pankartı yer aldı. Sarı-lacivertli oyuncular, müsabaka öncesi bu pankartın yanına gelerek fotoğraf çektirdi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 21:27
  1. Basketbol
  2. Fenerbahçe
  3. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
  4. Olympiakos

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