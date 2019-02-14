Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Wisla CANPACK: 73 - Çukurova Basketbol: 93



İSTANBUL (AA) - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu ilk maçında Çukurova Basketbol, konuk olduğu Polonya temsilcisi Wisla CANPACK'i 93-73 yendi. Krakow kentindeki TS Wisla Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 21-20 geride kapatan Çukurova Basketbol, devre arasına 42-41 mağlup durumda gitti.

Üçüncü periyotta oyunun üstünlüğünü ele alan Çukurova Basketbol, son çeyreğine 66-57 üstün girdiği mücadeleden 20 sayı farkla 93-73 galip ayrıldı.

Bu skorla çeyrek final için avantaj yakalayan Çukurova Basketbol, karşılaşmanın rövanşında rakibini 21 Şubat'ta konuk edecek.

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