Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
- Kupada son 16 turu eşleşmeleri belli oldu- Bu turda iki Türk ekibi Çukurova Basketbol ile Beşiktaş rakip olurken, Galatasaray ise Macaristan temsilcisi DVTK ile eşleşti11 Ocak 2019 Cuma 10:25
İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Kupada grup aşamasını lider bitirerek son 16 turuna yükselen Çukurova Basketbol ile play-off turunda OGM Ormanspor'u eleyen Beşiktaş, çeyrek final bileti için karşı karşıya gelecek.
Play-off turunda İspanyol ekibi Lointek Gernika Bizkaia'yı eleyen Galatasaray ise son 16 turunda Macaristan temsilcisi DVTK ile karşılaşacak.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu ilk macları 23-24 Ocak'ta, rövanş karşılaşmaları ise bir hafta sonra oynanacak. Kupada çeyrek final müsabakaları ise 14 ve 21 Şubat'ta yapılacak.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
BLMA (Fransa)-Reyer Venezia (İtalya)
Çukurova Basketbol-Beşiktaş
Spar Citylift (İspanya)-MBA Moskova (Rusya)
Tarbes (Fransa)-MBK Ruzomberok (Slovakya)
InvestInTheWest ENEA Gorzow (Polonya)- ASVEL (Fransa)
KSC Szekszard (Macaristan)-Artego Bydgoszcz (Polonya)
Wisla CAN PACK (Polonya)-Nantes Reze (Fransa)
DVTK (Macaristan)-Galatasaray
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