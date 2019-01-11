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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

- Kupada son 16 turu eşleşmeleri belli oldu- Bu turda iki Türk ekibi Çukurova Basketbol ile Beşiktaş rakip olurken, Galatasaray ise Macaristan temsilcisi DVTK ile eşleşti

11 Ocak 2019 Cuma 10:25
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası


İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Kupada grup aşamasını lider bitirerek son 16 turuna yükselen Çukurova Basketbol ile play-off turunda OGM Ormanspor'u eleyen Beşiktaş, çeyrek final bileti için karşı karşıya gelecek.

Play-off turunda İspanyol ekibi Lointek Gernika Bizkaia'yı eleyen Galatasaray ise son 16 turunda Macaristan temsilcisi DVTK ile karşılaşacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu ilk macları 23-24 Ocak'ta, rövanş karşılaşmaları ise bir hafta sonra oynanacak. Kupada çeyrek final müsabakaları ise 14 ve 21 Şubat'ta yapılacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

BLMA (Fransa)-Reyer Venezia (İtalya)

Çukurova Basketbol-Beşiktaş

Spar Citylift (İspanya)-MBA Moskova (Rusya)

Tarbes (Fransa)-MBK Ruzomberok (Slovakya)

InvestInTheWest ENEA Gorzow (Polonya)- ASVEL (Fransa)

KSC Szekszard (Macaristan)-Artego Bydgoszcz (Polonya)

Wisla CAN PACK (Polonya)-Nantes Reze (Fransa)

DVTK (Macaristan)-Galatasaray


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 10:25
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş
  3. Çukurova Basketbol
  4. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
  5. Galatasaray
  6. son 16 turu

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