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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

- Galatasaray: 76 - Lointek Gernika Bizkaia: 58- Sarı-kırmızılı takım, son 16 turuna yükseldi

10 Ocak 2019 Perşembe 21:33
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası


Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Vladimir Tsekov (Bulgaristan), Alfred Jovovic (Hırvatistan), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan)

Galatasaray: Işıl Alben 7, Abdi 18, Grigalauskyte 10, Jefferson 8, Macaulay 19, Sinem Aktaş 5, Şerife Onar 3, İrem Topuz 6, Nazlı Gökdemir

Lointek Gernika Bizkaia: Berezhynska 16, Dietrick 14, Gwathmey 9, Vanderwal 10, Mazionyte 5, Diez 3, Ariztimuno, Pascua 1

1. Periyot: 25-12

Devre: 44-31

3. Periyot: 60-43


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Lointek Gernika Bizkaia'yı 18 sayı farkla 76-58 mağlup etti.

İlk maçı 84-69 yitiren sarı-kırmızılı takım, elde ettiği 18 sayılık avantajla adını son 16 turuna yazdırdı.

Galatasaray, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynan maçta rakibine büyük üstünlük kurdu. İlk periyodu 25-12 önde geçen sarı-kırmızılı ekip, devreyi de 44-31 üstün tamamladı.

Maçın üçüncü periyodunda 60-43 üstünlük yakalayan Galatasaray, karşılaşmayı 76-58 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda Macaristan temsilcisi DVTK ile karşı karşıya gelecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 21:33
  1. Basketbol
  2. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
  3. Galatasaray
  4. Lointek Gernika Bizkaia

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