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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

- BOTAŞ: 59 - MBA Moskova: 60- Rus takımı son 16 turuna yükseldi

10 Ocak 2019 Perşembe 21:06
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası


Salon: Ankara

Hakemler: Ivan Milicevic (Bosna Hersek), Sergii Tyslenko (Ukrayna), Aleksander Pavlov (Makedonya)

BOTAŞ: Cuic 14, Büşra Akbaş 11, Kübra Erat 6, Krivacevic 2, Williams 15, Olcay Çakır Turgut 6, Melis Gülcan 5, Sehernaz Çidal, Erdenay Topçu

MBA Moskova: Nizamova 11, Sytnyak 9, Stolyar, Sapova 10, Psareva 16, Toropova 6, Kaitukova, Leshkovtseva 8, Plisova, Glonti

1. Periyot: 17-18

Devre: 38-26

3. Periyot: 45-44

Beş faulle çıkan: 29.29 Sytnyak (MBA Moskova)


ANKARA (AA) - ANKARA (AA) - Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında BOTAŞ, konuk ettiği Rus ekibi MBA Moskova'ya 60-59 yenildi. Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı da 77-76 kaybeden BOTAŞ, rakibine elendi.

İki takım da müsabakaya iyi bir başlangıç yaparken, konuk ekip ilk 3 dakikayı 7-6 önde geçti. Türk temsilcisi ilk 5 dakikayı 11-10 önde bitirdi. Cuic ile çeyrek biterken sayı bulan Türk temsilcisi bu bölümü 18-17 geride tamamladı.

BOTAŞ ikinci çeyreğe Olcay Çakır Turgut'un faul atışlarından bulduğu sayılarla başlarken skorda 19-18 üstünlüğü yakaladı. Türk takımı, Cuic'in pota altından bulduğu basketle farkı 5 sayıya (25-20) çıkardı. İkinci periyotta son 5 dakikaya girilirken Cuic ile 3 sayılık basket bulan BOTAŞ skoru 29-22'ye getirdi. Üstün oyununu sürdüren ve son 2 dakikaya 33-24 önde giren BOTAŞ devreyi de 38-26 önde kapattı.

MBA Moskova 3. çeyreğe Sapova'nın 3 sayılık basketiyle başladı. Bu baskete Kübra Erat'ın 3 sayılık basketiyle cevap veren BOTAŞ skoru 41-29'da tutarak aradaki farkın kapanmasına izin vermedi. Bu çeyreğin ilk 5 dakikası 41-32 Türk ekibinin üstünlüğünde geçildi. Konuk ekip dışarıdan ve pota altından bulduğu sayılarla farkı çeyreğin son 3 dakikasına girilirken 4 sayıya (41-37) indirmeyi başardı. Bu periyotta hücum haklarını kötü kullanan BOTAŞ sadece 7 sayı üretebildi. Rus ekibinden Toropova çeyrek biterken sahasından attığı 3 sayılık basketle çeyrek BOTAŞ'ın 45-44 üstünlüğüyle sona erdi.

Son çeyrekte toparlanan BOTAŞ, hücumda ve savunmada daha dirençli bir görüntü çizdi. Bu periyodun ilk 5 dakikasını ev sahibi ekip, 53-49 önde bitirdi. Takımlar son 2 dakikaya 57-57 eşitlikle girdi. Konuk ekip Psareva'nın 3 sayılık basketiyle son 1 dakika 12 saniyeye 60-57 önde girmeyi başardı. BOTAŞ, Williams ile aradaki farkı bire (60-59) indirdi. Türk ekibi kalan 5.2 saniyedeki hücumunu pota altından Williams ile kullanamayınca konuk ekip maçtan 60-59 galip ayrıldı ve bir üst tura yükseldi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 21:06
  1. Basketbol
  2. BOTAŞ
  3. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
  4. MBA Moskova
  5. play off turu rövanş maçı

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