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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

- OGM Ormanspor: 80 - Beşiktaş: 59- Beşiktaş son 16 turuna yükseldi

10 Ocak 2019 Perşembe 18:10
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası


Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Nikolaos Somos (Yunanistan), Zoran Mitrovski (Makedonya), Erion Hoxhaj (Arnavutluk)

OGM Ormanspor: Copper 29, Nilay Kartaltepe 3, Gardner 18, Henry 10, Ruzickova 16, Miray Şahin 2, Özge Kavurmacıoğlu, Damla Gezgin, Naile Çırak 2

Beşiktaş: Epoupa 5, Mitchell 23, Bahar Çağlar 4, Kübra Siyahdemir, Akhator 15, Mircheva 6, Esra Atacan 6, Elif Bayram

1. Periyot: 23-16

Devre: 38-24

3. Periyot: 56-38

Beş faulle çıkan: 39.50 Gardner (OGM Ormanspor)


ANKARA (AA) - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play off turu rövanş maçında OGM Ormanspor, Beşiktaş'ı 80-59 mağlup etti. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı 83-59 kazan Beşiktaş, son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan OGM Ormanspor, Copper'ın sayılarıyla skoru 4-0'a getirdi. Gardner ve Henry ile üst üste sayılan bulan başkent ekibi ilk 5 dakikayı 16-2 önde geçti. Mitchell, Mircheva, Esra Atacan ve Akhator'un sayılarıyla maça tutunan Beşiktaş, farkı kapatmasına rağmen ilk çeyreği 23-16 geride kapattı.

Müsabakanın ikinci çeyreği karşılıklı sayılarla başladı. Be periyotta iki takım da üst üste hücumlardan dönerken, ilk 5 dakika 27-20 OGM Ormanspor üstünlüğünde geçildi. Periyodun son 1 dakikasına 36-24 önde giren başkent temsilcisi devreyi bir basket daha bularak 38-24 üstün bitirdi.

İki takım da 3. çeyreğe hızlı başlarken, karşılıklı sayılar buldu. OGM Ormanspor, Copper'ın faul atışından bulduğu sayılarla aradaki farkı 17 sayıya (47-30) çıkardı. Güzel oyununu sürdüren başkent takımı bitime 4 dakika kala 50-32'lik skorla müsabakada en yüksek farka ulaştı. Çeyreğin son bölümünde yorgun düşen ve sayı bulmakta zorluk çeken OGM Ormanspor, bu periyodu da 56-38 önde geçti.

Gardner'ın basketi ve faul atışıyla son çeyreğe başlayan başkent ekibi aradaki farkı 21 sayıya (59-38) çıkardı. Copper'ın faul atışından bulduğu tek sayıyla 67-45'lik skorla farkı 22 sayıya çıkaran OGM Ormanspor, son 4 dakikaya önde girdi. Başkent takımı son 3 dakikaya girerken Nilay Kartaltepe'nin 3 sayılık basketiyle ilk maçtaki farkı yakaladı: 74-50 Müsabakanın son 50 saniyesine girilirken 76-54'lük skorla üstünlüğünü sürdüren OGM Ormanspor, maçtan 80-59 galip ayrıldı.

Bu sonuç ev sahibi takımın tur atlamasına yetmedi ve bir üst tura çıkan takım Beşiktaş oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 18:10
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş
  3. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
  4. OGM Ormanspor
  5. play off turu rövanş maçı

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