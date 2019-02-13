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Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası

- Fenerbahçe Beko: 78 - Bahçeşehir Koleji: 70 - Fenerbahçe Beko, yarı finale yükseldi

13 Şubat 2019 Çarşamba 22:43
Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası


Salon: Ankara

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin

Fenerbahçe Beko: Green 4, Melli 20, Sloukas 4, Ahmet Düverioğlu 7, Datome 15, Lauvergne 11, Ali Muhammed 10, Melih Mahmutoğlu 2, Sinan Güler, Barış Hersek 2, Egehan Arna 3

Bahçeşehir Koleji: Rautins 20, White 13, Colom 5, Harris 6, Slaughter 7, Emir Preldzic, Hakan Yapar 7, Can Altıntığ 11, Alper Özcan, Yiğitcan Turna 1

1. periyot: 25-12

Devre: 48-33

3. periyot: 66-41


ANKARA (AA) - Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nın ilk gün ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 78-70 yenerek, yarı finale yükseldi.

Karşılaşmaya Bahçeşehir Koleji, White, Fenerbahçe Beko ise Green'in basketleriyle başladı. Özellikle Melli'nin etkili oyunuyla rakibine üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, 4. dakikaya 12-7 önde girdi. Art arda hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Ahmet Düverioğlu ile skor bulan Fenerbahçe Beko, 7. dakikayı 16-9 üstün geçti. Sarı-lacivertliler Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla ilk çeyreği 25-12 önde bitirdi.

Fenerbahçe Beko, 2. periyoda da etkili başladı. Yaptığı sert savunmayla rakibini hataya zorlayan sarı-lacivertliler, Lauvergne'nin de skora katkısıyla 12. dakikada farkı 17 sayıya (31-14) çıkardı. Rautins, Harris ve Colom ile rakip savunmayı aşan Bahçeşehir Koleji, 15. dakikada skoru 37-24'e getirdi. Rautins-White ikilisiyle sayılar bulan rakibine Melli ile karşılık veren Fenerbahçe Beko, farkın kapanmasına izin vermedi ve soyunma odasına 48-33 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde Bahçeşehir Koleji, hücum organizasyonlarında zorlanırken, Fenerbahçe Beko, özellikle Datome ile sonuca gitti ve 23. dakikada farkı 20 sayıya kadar çıkardı: 55-35. Her iki takımın da top kayıpları yaptığı ve skor bulmakta zorlandığı bu bölümde Ali Muhammed ile sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 28. dakikaya 64-38 önde girdi. Periyot, 66-41 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle sonuçlandı.

Final periyodunun ilk dakikalarında etkili bir oyun sergileyen Bahçeşehir Koleji, Rautins, Can Altıntığ ve Slaughter'in basketleriyle 17-5'lik seri bularak farkı 13 sayıya (71-58) indirdi. Melih Mahmutoğlu-Ali Muhammed ikilisinin sayılarıyla kontrolü yeniden eline geçiren sarı-lacivertliler, son 3 dakikaya 78-61 önde girdi. Bahçeşehir Koleji, kalan bölümde özellikle Can Altıntığ'ın basketleriyle 9-0'lık seri bulsa da Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 78-70 galip ayrıldı.





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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 22:43
  1. Bahçeşehir koleji
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  4. Fenerbahçe Beko

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