Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası
- Final maçının biletleri satışa sunuldu06 Ocak 2019 Pazar 11:35
İSTANBUL (AA) - Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası final maçının biletleri satışa çıkarıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 içerisinde tamamlayacak takımların mücadele edeceği Erkekler Türkiye Kupası, 13-17 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek.
Kupada şampiyonun belli olacağı final karşılaşması, 17 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
Final karşılaşmasının satışa sunulan biletlerinin fiyatları 65 ile 450 lira arasında değişiyor.
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