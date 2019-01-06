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Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası

- Final maçının biletleri satışa sunuldu

06 Ocak 2019 Pazar 11:35
Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası


İSTANBUL (AA) - Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası final maçının biletleri satışa çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 içerisinde tamamlayacak takımların mücadele edeceği Erkekler Türkiye Kupası, 13-17 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Kupada şampiyonun belli olacağı final karşılaşması, 17 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Final karşılaşmasının satışa sunulan biletlerinin fiyatları 65 ile 450 lira arasında değişiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 11:35
  1. Basketbol
  2. bilet
  3. Erkekler Türkiye Kupası

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