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Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası

Pınar Karşıyaka: 68 - Dinamo Sassari: 87

20 Mart 2019 Çarşamba 22:54
Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Panagiotis Anastopoulos (Yunanistan), Zdravko Rutesic (Karadağ), Martin Horozov (Bulgaristan)

Pınar Karşıyaka: Walker 8, Henry 19, Birkan Batuk, İlkan Karaman 5, Marei 18, Tayfun Erülkü, Evans 2, Egemen Güven 11, Berk Uğurlu 5

Dinamo Sassari: McGee 12, Smith 7, Pierre 3, Polonara 15, Cooley 26, Carter 1, Gentile 3, Magro, Spissu 11, Thomas 9

1. periyot: 14-16

Devre: 29-36

3. periyot: 52-66

5 faulle çıkan: 35.01 Marei (Pınar Karşıyaka)


İZMİR (AA) - Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka, İtalyan temsilcisi Dinamo Sassari'ye 19 sayı farkla 87-68 mağlup oldu. Yarı finale yükselecek ekip 27 Mart Çarşamba günü İtalya'da oynanacak maçın ardından belli olacak.

Karşılaşmanın ilk periyoduna iyi başlayan İtalyan temsilcisi son 3 dakikaya 12-6 üstün girdi. Pınar Karşıyaka aradaki farkı 1 sayıya (12-13) indirmesine rağmen Dinamo Sassari ilk periyodu 16-14 önde tamamladı.

İkinci periyoda hücumda daha etkili başlayan Dinamo Sassari, 14. dakikada Spissu'nun basketiyle aradaki farkı 10 sayıya çıkardı: 26-16. Farkın daha fazla açılmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, 17. dakikada Berk'in 3 sayılık basketiyle farkı 3 sayıya kadar indirdi: 24-27. Farkı tekrar arttıran konuk ekip son dakikasına 11 sayı farkla 36-25 üstün girdiği devreyi 36-29 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta ilk 4 dakikayı 45-39 üstün geçen Dinamo Sassari, periyodun bitimine 1 dakika 35 saniye kala farkı 12 sayıya çıkardı: 61-49. İtalyan temsilcisi periyodu da 14 sayı farkla 66-52 önde bitirdi.

Son periyodun başında Polonara, Carter ve Colley ile farkı 19 sayıya (71-52) yükselten konuk ekip karşısında Pınar Karşıyaka Marei'le etkili olmaya çalıştı. Son 5 dakikaya Dinamo Sassari'nin 73-58 üstünlüğüyle girilen müsabakayı İtalyan ekibi 87-68 kazandı.


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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 22:54
  1. Basketbol
  2. Dinamo Sassari
  3. Erkekler FIBA Avrupa Kupası
  4. Pınar Karşıyaka

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