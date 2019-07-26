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Basketbol başarıyı arttırıyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 2019 Yaz Basketbol Spor Okullarında katılımcı öğrenciler, basketbol kültürünü öğrenerek hem fiziki hem de mental açıdan gelişim gösteriyorlar.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:41
Basketbol başarıyı arttırıyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 2019 Yaz Basketbol Spor Okullarında katılımcı öğrenciler, basketbol kültürünü öğrenerek hem fiziki hem de mental açıdan gelişim gösteriyorlar. Farklı yaşlarda binlerce sporcunun eğitim gördüğü spor okulları, potanın geleceğine önemli bir zemin hazırlıyor.


Yaz döneminde 6-17 yaş aralığındaki çocukların ve gençlerin parke üzerinde eğitim aldığı Şehitkamil Belediyesi Yaz Basketbol Spor Okullarında, dev adamların ve potanın perilerinin akademik, sosyal ve sportif başarılarının artmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. İbrahimli Spor Merkezi ve Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde gerçekleştirilen branşa özgü eğitimlerde katılımcı öğrencilerin basketbol branşı özelinde spor kültürü edinmelerine büyük önem veriliyor. Ayrıca sporcuların hem fiziki hem de mental gelişimleri antrenörleri tarafından yakından takip ediliyor.


Sporcu velilerinin de sürece dahil olduğu çalışmalarda basketbolcuların güç, kuvvet, koordinasyon ve kondisyon anlamında da gelişimleri kayıt altına alınıyor. Potada gerçekleştirilen çalışmaları ziyaret ederek teknik kadrodan bilgiler alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcu öğrencilerin isteğini kırmayarak onlara çalışmalar esnasında eşlik etti.


"Hem fiziki hem mental gelişim gösteriyorlar"


Çocukların ve gençlerin faaliyet gösterdikleri branşı, eğitmenlerini, çalışmaların gerçekleştirildiği fiziki alanı sevmelerinin başarıyı doğrudan etkilediğini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaz basketbol spor okullarına gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Spor okulu çalışmalarımızda çocuklarımızın ve gençlerimizin faaliyet gösterdikleri branşı, eğitmenlerini ve çalışmaların gerçekleştirildiği fiziki ortamı sevmeleri başarıyı doğrudan etkiliyor. Bu konuda bir diğer önemli konu ise velilerimizin sürece olan katkılarıdır. Altyapılarda başarıya giden yolda velilerimizin büyük bir rolü var. Velilerimiz ile işbirliği içerisinde sporcularımızın spor kültürü edinmeleri, fiziksel ve mental açıdan gelişmeleri için büyük çaba sarf ediyoruz. Basketbol spor okullarımızda 2 farklı tesiste binin üzerinde öğrencimiz hafta boyunca eğitim görüyor. Katılımcı sayısında geçmiş yıllara göre önemli bir artış söz konusu. Basketbolun ve diğer tüm branşların çocuklarımızın akademik ve sosyal hayatına olumlu yönde etki ettiğini, daha başarılı olmalarını sağladığını gönül rahatlığı ile ifade edebiliriz. Spor okulu çalışmalarına katkı sunan Gaziantep İl Mili Eğitim Müdürlüğümüze,Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze,Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum. Potanın dev adamlarına ve perilerine bundan sonraki eğitim süreçlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:41
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