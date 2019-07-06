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Basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

- Büyük Britanya'yı yenen Fransa ile Sırbistan'ı mağlup eden İspanya adını finale yazdırdı

06 Temmuz 2019 Cumartesi 23:34
Basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası


BELGRAD (AA) - Letonya ile Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Fransa ve İspanya finale yükseldi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan yarı final maçlarında Fransa, Büyük Britanya'yı 63-56, İspanya ise ev sahibi Sırbistan'ı 71-66 mağlup etti.

Organizasyon, yarın Belgrad Arena'da TSİ 18.30'da oynanacak üçüncülük ve TSİ 21.30'da oynanacak final maçlarıyla tamamlanacak.

Öte yandan, bugün oynanan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak son iki takımın belirlendiği diğer maçlarda Belçika, Macaristan'ı 72-56, İsveç ise Rusya'yı 57-52 yendi.



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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 23:34
  1. Basketbol
  2. Büyük Britanya
  3. Fransa
  4. ispanya
  5. Sırbistan

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