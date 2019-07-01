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Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

- Grup maçları sonucu İspanya, Fransa, Macaristan ve Sırbistan çeyrek finale yükseldi- Büyük Britanya, Letonya, İsveç, Karadağ, İtalya, Slovenya, Belçika ve Rusya, çeyrek finale kalmak için eleme maçı oynayacak

01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:03
Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası


NİŞ (AA) - 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçları tamamlandı.

Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada A, B, C ve D gruplarında 3. ve son maçlar oynandı.

A Grubu'nda İspanya, B Grubu'nda Fransa, C Grubu'nda Macaristan, D Grubu'nda da Sırbistan, lider olarak adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Gruplarını 2 ve 3. sırada bitiren Büyük Britanya, Letonya, İsveç, Karadağ, İtalya, Slovenya, Belçika ve Rusya ise çeyrek final elemesi oynamaya hak kazandı.

Eleme turunda Büyük Britanya ile Karadağ, İsveç ile Letonya, İtalya ile Rusya, Belçika ile Slovenya eşleşti.

Gruplarda oynanan son maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Ukrayna: 54 - Büyük Britanya: 68

Letonya: 56 - İspanya: 59


B Grubu:

Çekya: 57 - Karadağ: 70

İsveç: 65 - Fransa: 71


C Grubu:

Macaristan: 58 - Türkiye: 59

İtalya: 75 - Slovenya: 57


D Grubu:

Belarus: 62 - Rusya: 76

Belçika: 66 - Sırbistan: 70

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:03
  1. 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
  2. Sırbistan
  3. türkiye

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