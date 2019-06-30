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Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

- Macaristan: 58 - Türkiye: 59- A Milli Takım, şampiyonaya galibiyetle veda etti

30 Haziran 2019 Pazar 19:12
Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası


Salon: Cair Spor Merkezi

Hakemler: Radomir Vojinovic (Karadağ), Andrada Csender (Romanya), Esperanza Mendoza Holgado (İspanya)

Macaristan: Dubei 11, Studer 11, Lelik 3, Hatar 15, Zele 11, Kiss, Turner, Horvath 3, Pusztai, Varga 2, Horti 2

Türkiye: Olcay Çakır Turgut 11, Cansu Köksal 7, Işıl Alben 2, Tuğçe Canıtez 10, Stokes 11, İnci Güçlü 2, Ayşe Cora 4, Bahar Çağlar 8, Asena Yalçın, Pelin Derya Bilgiç 4, Esra Ural Topuz

1. Periyot: 14-19

Devre: 26-27

3. Periyot: 41-47

Beş faulle çıkanlar: 34.32 Varga, 39.40 Zele (Macaristan), 39.20 Olcay Çakır Turgut (Türkiye)


NİŞ (AA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Macaristan'ı 59-58 yendi.

Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda ikinci maçlar sonunda gruptan çıkma şansını yitiren milli takım, aldığı bu galibiyete rağmen C Grubu'nu son sırada tamamladı ve şampiyonaya veda etti.

İkinci maçlar sonunda grup liderliğini garantileyen ve doğrudan çeyrek final oynama hakkı kazanan Macaristan ise şampiyonadaki ilk yenilgisini yaşadı.

Sırbistan'ın Niş şehrindeki Cair Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Macaristan, skoru 6-0 yaptı. Türkiye, Tuğçe ve Cansu'nun sayılarıyla öne geçerek durumu 7-6'ya getirdi. Dengeli geçen periyodun son bölümünde skor üstünlüğünü yakalayan Türkiye, ilk çeyreği 19-14 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında bulduğu sayılarla farkı kapatan Macaristan, devrenin son bölümünde Studer'in 3 sayılık basketiyle 26-25 öne geçti. Ayşe'nin basketiyle skorda yeniden öne geçen ay-yıldızlılar, soyunma odasına 27-26 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında hücumda etkili olan Türkiye, skoru 36-30 yaptı. Macaristan Zele'nin sayılarıyla farkın açılmasını engellemeye çalışsa da etkili oyunu sürdüren ay-yıldızlılar, skoru 47-36'ya getirdi. Macaristan, periyodun son bölümünde farkı azaltsa da Türkiye, son çeyreğe 47-41 önde girdi.

Son periyotta Macaristan Hatar ve Zele ile etkili olurken, skor avantajını maçın sonuna kadar korumayı başaran ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 59-58 kazandı ve şampiyonaya galibiyetle veda etti.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 19:12
  1. 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
  2. A Milli Kadın Basketbol Takımı
  3. Basketbol
  4. Macaristan
  5. türkiye

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