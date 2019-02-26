Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Elemelerin 2. turu, 6. hafta maçlarıyla sona erdi- I Grubu'nda İspanya, Türkiye, Karadağ, J Grubu'nda Litvanya, İtalya, Polonya Dünya Kupası'na katılan takımlar oldu



İSTANBUL (AA) - Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turu, 6. hafta maçlarıyla sona erdi. Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılacak takımların belirlendiği Avrupa elemelerinde I ve J gruplarının son hafta maçları oynandı.

İspanya, I Grubu'nun liderlik mücadelesinde konuk ettiği Türkiye'yi 74-58 yendi. İspanya lider, Türkiye ikinci olarak Dünya Kupası'nın yolunu tuttu. Grubun diğer maçında Karadağ, evinde Letonya'ya 80-74 kaybetmesine rağmen üçüncü olarak Dünya Kupası bileti aldı. I Grubu'nda İspanya, Türkiye, Karadağ, J Grubu'nda Litvanya, İtalya, Polonya Dünya Kupası'na katılan takımlar oldu. Daha önce Fransa, Rusya, Çekya, Yunanistan, Almanya ve Sırbistan, Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanmıştı. Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Litvanya-İtalya: 86-73 Macaristan-Hırvatistan: 84-65 Karadağ-Letonya: 74-80 Slovenya-Ukrayna: 85-84 İspanya-Türkiye: 74-58 Polonya-Hollanda: 85-76

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