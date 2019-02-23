Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
- Elemelerin 2. turunun 5. haftası, 6 maçla sona erdi- Rakiplerini mağlup eden İtalya ile Polonya, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı23 Şubat 2019 Cumartesi 00:01
ANKARA (AA) - Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turunda, 5. hafta maçları tamamlandı.
Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılacak takımların belirlendiği Avrupa Elemeleri 2. turunun 5. haftası, I ve J gruplarında oynanan 6 maçla sona erdi.
Dünya Kupasına katılmayı önceden garantileyen Türkiye, Ankara'da konuk ettiği Slovenya'yı 77-58 mağlup ederek I Grubu'nda ikinci sıradaki yerini korudu.
J Grubu'nda Macaristan'ı 75-41 yenen İtalya ile Hırvatistan'ı 77-69'la geçen Polonya, Dünya Kupası vizesi aldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Türkiye-Slovenya: 77-58
Ukrayna-Karadağ: 74-76
Hırvatistan-Polonya: 69-77
Letonya-İspanya: 62-67
Hollanda-Litvanya: 69-78
İtalya-Macaristan: 75-41
YORUM YAZ