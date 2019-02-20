Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri İkinci turun 5. haftasında yarın ve 22 Şubat Cuma günü 12 karşılaşma yapılacak- I Grubu'nda kupaya katılmayı garantileyen Türkiye, cuma günü Slovenya'yı konuk edecek



İSTANBUL (AA) - Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turuna 5. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye'nin de mücadele ettiği elemelerde yarın ve 22 Şubat Cuma günü 12 karşılaşma oynanacak.

I Grubu'nda kupaya katılmayı garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, cuma günü saat 19.00'da başlayacak mücadelede iddiası bulunmayan Slovenya'yı Ankara'da ağırlayacak. Millilerin grubundan çıkması kesinleşen diğer ekip İspanya da aynı gün TSİ 20.30'da Letonya'ya konuk olacak. Gruplarında ilk 3 sırayı elde edecek takımlar, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Diğer gruplarda Litvanya, Fransa, Çekya, Yunanistan ve Almanya şu ana kadar 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen takımlar oldu.

24-25 Şubat'ta yapılacak son karşılaşmalarla tamamlanacak Avrupa elemelerinde 2. tur 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:



Yarın:

19.00 Bulgaristan-Rusya 20.00 Finlandiya-Fransa 20.00 Çekya-Bosna Hersek 20.00 Estonya-Sırbistan 20.30 İsrail-Almanya 21.30 Yunanistan-Gürcistan

22 Şubat Cuma: 19.00 Türkiye-Slovenya 20.00 Ukrayna-Karadağ 20.00 Hırvatistan-Polonya 20.30 Letonya-İspanya 22.00 Hollanda-Litvanya 22.15 İtalya-Macaristan

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