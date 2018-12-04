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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Elemelerde 2. tur 4. hafta maçları sona erdi

04 Aralık 2018 Salı 00:54
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

İSTANBUL (AA) - Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur 4. hafta maçları tamamlandı.

Günün öne çıkan L Grubu mücadelesinde Sırbistan, Yunanistan'ı 84-61 yendi. İlk turdaki sonuçlar da hesaba katıldığında 6. galibiyetine ulaşan Sırbistan, Dünya Kupası'na katılma iddiasını sürdürürken Yunanistan elemelerdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Elemelerde bitime 2 hafta kala Türkiye, İspanya, Litvanya, Fransa, Çekya, Yunanistan ve Almanya, 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen takımlar oldu.

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. tur 5. hafta maçları, 21-22 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Gürcistan-İsrail: 71-69

Rusya-Çekya: 81-61

Bosna Hersek-Finlandiya: 77-81

Fransa-Bulgaristan: 77-53

Almanya-Estonya: 87-70

Sırbistan-Yunanistan: 84-61


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 00:54
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  2. Basketbol

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