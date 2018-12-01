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2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turuna 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.

01 Aralık 2018 Cumartesi 10:53
2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Türkiye'nin de mücadele ettiği elemelerde yarın ve 3 Aralık Pazartesi günü 12 karşılaşma oynanacak.

I Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak.

Gruplarında ilk 3 sırayı elde edecek takımlar, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Avrupa elemelerinde 2. tur 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

18.00 Macaristan-Hollanda

19.00 Slovenya-Letonya

20.00 İspanya-Ukrayna

20.30 Litvanya-Hırvatistan

21.00 Karadağ-Türkiye

22.15 Polonya-İtalya

 

3 Aralık Pazartesi:

18.00 Gürcistan-İsrail

19.30 Rusya-Çekya

21.00 Bosna Hersek-Finlandiya

21.00 Fransa-Bulgaristan

22.00 Almanya-Estonya

22.15 Sırbistan-Yunanistan

 

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 10:53
  1. Avrupa Elemeleri
  2. Basketbol
  3. FIBA Dünya Kupası

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