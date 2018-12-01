2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turuna 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.01 Aralık 2018 Cumartesi 10:53
Türkiye'nin de mücadele ettiği elemelerde yarın ve 3 Aralık Pazartesi günü 12 karşılaşma oynanacak.
I Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak.
Gruplarında ilk 3 sırayı elde edecek takımlar, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.
Avrupa elemelerinde 2. tur 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
18.00 Macaristan-Hollanda
19.00 Slovenya-Letonya
20.00 İspanya-Ukrayna
20.30 Litvanya-Hırvatistan
21.00 Karadağ-Türkiye
22.15 Polonya-İtalya
3 Aralık Pazartesi:
18.00 Gürcistan-İsrail
19.30 Rusya-Çekya
21.00 Bosna Hersek-Finlandiya
21.00 Fransa-Bulgaristan
22.00 Almanya-Estonya
22.15 Sırbistan-Yunanistan
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