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Başkentteki silahlı saldırı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki silahlı saldırıyı gerçekleştiren iki kişi, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı

09 Aralık 2018 Pazar 03:06
Başkentteki silahlı saldırı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çankaya ilçesindeki silahlı saldırıyı gerçekleştiren iki kişi, kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yaşamkent Mahallesi 3250'nci cadde üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıyı gerçekleştiren A.A. (30) ve S.F'nin (33) yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda ekipler, A.Y. (34), E.G. (55), B.O. (36) ve A.V'nin (33) yaralandığı olayda, silahla ateş açan A.A. ve S.F'yi olayda kullanıldığı düşünülen silahla birlikte kısa sürede yakaladı.

Öte yandan olaya karışan tarafların daha önceden Kahramankazan ilçesinde ortak inşaat işleri yaptıkları ve silahlı saldırının nedenin alacak verecek meselesinden dolayı olduğu öğrenildi.

Saldırganların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- Olay

Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3250'nci cadde üzerinde silahlı saldırı meydana gelmişti. Ayağından yaralanan 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere götürülürken, diğer 2 kişinin de kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenilmişti. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 03:06
  1. Başkentteki silahlı saldırı
  2. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü
  3. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri
  4. silahlı saldırı

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