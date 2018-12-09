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Başkentteki kadın cinayeti

Keçiören'de meydana gelen olayda, tabancayla eşini öldüren Rıza E'nin yaraladığı kayınvalidesi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi- Rıza E'nin tabancayla ağır yaraladığı 13 yaşındaki baldızının ise tedavisi devam ediyor

09 Aralık 2018 Pazar 06:42
Başkentteki kadın cinayeti

ANKARA (AA) - Başkentin Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda, tabancayla eşi Mehtap E'yi öldüren Rıza E'nin yaraladığı kayınvalidesi Muazzez K. de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Rıza E'nin tabancayla ağır yaraladığı 13 yaşındaki baldızı Gülistan K'nin ise tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Tarhanlar Caddesi'nde akşam saatlerinde Rıza E, tabancayla eşi Mehtap E'yi öldürdü ve 13 yaşındaki baldızı Gülistan K. ile kayınvalidesi Muazzez K'yi ağır yaraladı. Damadı tarafından tabancayla vurulan Muazzez K. kaldırıldığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan ağır yaralanan Gülistan K'nin kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

- Olay

Ankara'nın Keçiören ilçesinde boşanmak isteyen eşini tabancayla vurarak öldüren kişi, kayınvalidesi ve baldızını da yaralamıştı.

Rıza E. boşanmak isteyen ve bir süredir ailesiyle yaşayan eşi Mehtap E'nin Tarhanlar Caddesi'nde kaldığı eve gitmişti. Rıza E, tabancayla önce eşine daha sonra da kayınvalidesi ile baldızına ateş etmişti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evden yaya olarak kaçan Rıza E'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 06:42
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