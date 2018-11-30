Başkentteki engelli yolları yenileniyor

ANKARA (AA) - Başkentin metro istasyonları, cadde, bulvar ve meydanlarında bulunan engellilere yönelik sarı renkli iz yollarının yenilenmesi çalışmalarına başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkentte bulunan engellilere yönelik 131 kilometrelik sarı renkli iz yolunun bakımına başlandı. Yıpranan ve kullanılamaz hale gelen iz yolları, hava şartlarına dayanıklı beton olanları ile değiştirilecek.

Kapalı alanlar için ihale aşamasının tamamlanmasının ardından Kızılay-Çayyolu metro hattı üzerindeki 7 metro durağında yer alan iz yolları sökülerek yeni tip olanlarıyla değiştirilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tavsiye kararı çerçevesinde yerleştirilen iz yolları, özellikle görme engelli vatandaşlara yön gösterici oluyor.

Engellilerin hangi noktada nasıl hareket etmesi gerektiğinin özel bir işaret dizilimiyle anlatıldığı iz yolları ile engelli bariyeri, yaya geçidi, yaya yolu sonu, merdiven gibi birçok bilgi, hissedilebilir şekilde sunuluyor.