Başkentteki cinayete 1 tutuklama

Ankara’da 19 Mart’ta Cemal Oğulcan G.’nin silahla vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin Cemil Semih A. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Altındağ ilçesindeki 741. Sokak’ta 19 Mart günü saat 23.05 sularında, Cemil Oğulcan G., silahla vurularak öldürüldü. Olayın şüphelisi olduğu belirlenen Cemil Semih A. ise olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda ekipler, şüpheli Cemil Semih A.’nın Mamak Zirvekent Mahallesi Kaşgarlı Mahmut Caddesi üzerinde bir konutta saklandığı bilgisine ulaştı. Polis, 11 Nisan günü Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte operasyon yaparak, şüpheli Cemil Semih A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

İkamette yapılan arama neticesinde ise şüphelinin olayda kullandığını beyan ettiği birtabanca, tabancaya takılı vaziyette bulunan 1 şarjör, bu şarjör içerisinde 15 fişek, tabancanın yanında bulunan 1 şarjör ve bu şarjör içerisinde takılı vaziyette 20 adet fişek, toplamda 35 fişek ele geçirdi. Ayrıca, olayla ilgili olarak firari şüphelinin olay yerinden kaçmasını sağlayan ticari taksi şoförü Birol G., ticari taksici içerisinde şüphelinin yengesi olan Özlem B., şüphelinin olaydan sonra saklandığı yeri temin eden Mehmet Can H., Güngör A. , Bayram A. ve Mehmet V. isimli şüphelilerin suçluyu kayırma ve yardım etmek suçundan 11 Nisan’da yakalanarak gözaltına alındığı da öğrenildi.

Cemil Semih A. tutuklandı

Yakalanan 7 şüpheli, Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından 15 Nisan’da Adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Cemil Semih A. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Cemil Semih A.’nın hırsızlık, kasten yaralama gibi suçlardan 27 suç kaydının olduğu da öğrenildi.