0553 313 94 23

Başkentteki ByLock operasyonu

Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı

30 Kasım 2018 Cuma 23:04
Başkentteki ByLock operasyonu

ANKARA (AA) - Başkentte yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen bazı bakanlıklarda çalışan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 3'ü tutuklama, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 28 Kasım'da ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle 15'i Tarım ve Orman Bakanlığında, 4'ü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında ve 8'i ise çeşitli kurumlarda çalışan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, şüphelilerden 11'i yakalanmıştı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 23:04
  1. Bylock
  2. Fetullahçı Terör Örgütü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Rahatsızlığımızı Avusturya makamlarına ilettik"
    1. "Rahatsızlığımızı Avusturya..
    2. Romanya Cumhurbaşkanından Türk..
    3. G-20'de kritik buluşma! İlk kez...
    4. Erdoğan, Pinera ile görüştü
    5. Ürdün'de siyasi ve ekonomik reform..
    6. AK Parti'den flaş açıklama! 'Artık..
    7. Yemen'in güneyindeki çatışmada 23 Husi..
    8. Başkan Erdoğan Xi Jinping ile görüştü
    9. Londra'da Suudi Arabistan protestosu
    10. Sağanak sonrası feci kaza!
    11. Rize'de kazanan yok!
    12. Kahramanmaraş'ta sağanak
    13. Başkentteki ByLock operasyonu
    14. Hastanede silahlar konuştu! Yaralılar..
    15. Basketbolda maçın ardından
    16. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu..
    17. Trump'ın Moskova'da inşa etmeyi..
    18. Mısır meclisinden İtalya'nın..
    19. Maçın ardından
    20. "Çalışmanın sonuna geldik"
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Akit dün duyurmuştu... Skandallar bitmek bilmiyor! “İslam konferansı”nda domuz eti servisi
    Akit dün duyurmuştu... Skandallar bitmek bilmiyor! “İslam konferansı”nda domuz eti servisi
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti