Başkentteki belediye otobüsü kazası

ANKARA (AA) - Başkentte, belediye otobüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden emekli öğretmen Gülsen Berçin, son yolculuğuna uğurlandı.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden emekli öğretmen Gülsen Berçin (75) için Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Berçin'in eşi Mevlüt Berçin ve ailesinin yanı sıra çok sayıda eski öğrencisi de katıldı.

Berçin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Gülsen Berçin'in ikisi doktor, biri mühendis 3 kızı olduğu öğrenildi.

Önceki gün 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda belediye otobüsünün çarptığı iki yayadan biri olan Gülsen Berçin, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti. Hakim karşısına çıkarılan otobüs şoförü ise tutuklanmıştı.

