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Başkentteki belediye otobüsü kazası

Kızılay'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden emekli öğretmen Gülsen Berçin için cenaze töreni düzenlendi

08 Aralık 2018 Cumartesi 14:21
Başkentteki belediye otobüsü kazası

ANKARA (AA) - Başkentte, belediye otobüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden emekli öğretmen Gülsen Berçin, son yolculuğuna uğurlandı.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden emekli öğretmen Gülsen Berçin (75) için Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Berçin'in eşi Mevlüt Berçin ve ailesinin yanı sıra çok sayıda eski öğrencisi de katıldı.

Berçin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Gülsen Berçin'in ikisi doktor, biri mühendis 3 kızı olduğu öğrenildi.

Önceki gün 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda belediye otobüsünün çarptığı iki yayadan biri olan Gülsen Berçin, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti. Hakim karşısına çıkarılan otobüs şoförü ise tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 14:21
  1. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
  2. Ahmet Efendi Camisi
  3. belediye otobüsü
  4. Gülsen Berçin
  5. trafik kazası

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