Başkentteki belediye otobüsü kazası

ANKARA (AA) - Başkentte, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda belediye otobüsünün çarptığı iki yayadan biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hakim karşısına çıkarılan otobüs şoförü ise tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün yolun karşısına geçmek isterken otobüs çarpması sonucu ağır yaralanan Gülşen M, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Selçuk Doğandemir ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Savcılıktaki ifadesi sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Doğandemir, tutuklanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.