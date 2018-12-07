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Başkentteki belediye otobüsü kazası

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda dün EGO otobüsünün çarparak ağır yaraladığı kişi hayatını kaybetti - Adliyeye sevk edilen otobüs şoförü tutuklandı

07 Aralık 2018 Cuma 18:49
Başkentteki belediye otobüsü kazası

ANKARA (AA) - Başkentte, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda belediye otobüsünün çarptığı iki yayadan biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hakim karşısına çıkarılan otobüs şoförü ise tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün yolun karşısına geçmek isterken otobüs çarpması sonucu ağır yaralanan Gülşen M, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Selçuk Doğandemir ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Savcılıktaki ifadesi sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Doğandemir, tutuklanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:49
  1. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
  2. Ankara'daki belediye otobüsü kazası
  3. belediye otobüsü
  4. EGO

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