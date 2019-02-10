Başkentte zorla çalıştırılmak istenilen göçmenler kurtarıldı İş vaadiyle Türkiye'ye getirilerek gece kulüplerinde çalıştırılmaya zorlanan, çoğunluğu yabancı uyruklu 66 kadın, güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarıldı- 3 kişi gözaltına aldı

ANKARA (AA) - İş vaadiyle getirildikleri Türkiye'de gece kulüplerinde çalıştırılmaya zorlanan, çoğunluğu yabancı uyruklu 66 kadın, güvenlik güçlerinin Ankara'da düzenlediği operasyonla kurtarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya ilçesindeki gece kulübünde aralarında yabancıların da bulunduğu kadınların çalıştırılmaya zorlandığı ihbarını aldı. Bunun üzerine gece kulübüne operasyon düzenleyen ekipler, çoğunluğu Ukrayna ve Rusya'dan getirilen 66 kadını kurtardı. Soruşturma kapsamında 3 işletmeci gözaltına alındı. Türkiye'ye "halka ilişkiler uzmanı" ya da "dansçı" olarak çalıştırılma vaadiyle getirildikleri belirlenen kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Ankara Valiliği Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

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