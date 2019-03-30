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Başkent’te zincirleme trafik kazası: 1 araç yandı 1 kişi de yaralandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 4 araç birbirine girdi.

30 Mart 2019 Cumartesi 06:58
Başkent’te zincirleme trafik kazası: 1 araç yandı 1 kişi de yaralandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 4 araç birbirine girdi. Kazada, 1 otomobil alev aldı, 1 kişi de yaralandı.


Olay, saat 03.00 sularında Ankara’nın Çankaya İlçesi Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi Bağ sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Haşim Caddesi’nde seyir halinde olan Semih Tetik kontrolündeki 06 FZ 2600 plakalı otomobil ile Mert Ozan Taş kontrolündeki 06 BU 0472 plakalı otomobil, Narlı Caddesi kesişiminde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 06 FZ 2600 plakalı otomobil, park halindeki 06 EZP 21 plakalı otomobile çarparak alev aldı. Alevleri gören vatandaşlar, yanan araçta bulunan sürücü Tetik’i sıkıştığı kabinden çıkarırken otomobilden yükselen alevlere de yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye erleri tarafından yangın söndürülürken, kazada yaralanan Semih Tetik, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aynı zamanda park halinde bulunan 06 C 4409 plakalı minibüste de maddi hasar oluştu. Polis, kazayla ilişkin inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 06:58
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