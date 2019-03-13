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Başkent’te yürüyen merdivenler elden geçiriliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda hizmet veren ancak kullanım ömrünü tamamlayan yaya alt ve üst geçitlerindeki yürüyen merdivenleri yeniliyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:04
Başkent’te yürüyen merdivenler elden geçiriliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda hizmet veren ancak kullanım ömrünü tamamlayan yaya alt ve üst geçitlerindeki yürüyen merdivenleri yeniliyor.


Kent Estetiği Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkent’in dört bir tarafında yürüyen merdivenlerin montaj ve demontaj işlemi için 7/24 yoğun bir mesai harcıyor. Bilkent Metro İstasyonu ve Ahmet Hamdi Akseki Camii’ne ulaşım imkanı sağlayan alt geçit yürüyen merdivenleri ile Sayıştay önünde bulunan üst geçit yürüyen merdivenleri ekipler tarafından yenilenerek hizmete açıldı. Özellikle engelli, yaşlı ve bebek arabası olan vatandaşların tercih ettiği yürüyen merdivenlerin dış ortama uyumlu modellerinin montaj ya da demontajlarını yapan ekipler, Armada Alışveriş Merkezi’nden Söğütözü Metro İstasyonu’na bağlantı sağlayan üst geçitteki yürüyen merdivenleri de değiştirdi.


Başkentlilerin gündelik hayatta kullandığı yürüyen merdivenler kadar turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği yerlerdeki yürüyen merdivenlerin bakım ve onarımını da gerçekleştiren ekipler, son olarak Hacı Bayram-ı Veli Camii’nin avlusunda bulunan dış mekân yürüyen merdivenlerini de yeniledi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sadece ömrünü tamamlayan ve bozulan merdivenlerin değişimini değil asansör bakımı ve değişimi için de gece gündüz çalışıyor. Mamak Araplar Eserkent TOKİ Konutları’nda bulunan asansörlerin kapasitesini artıran ekipler, Başkent genelinde ayrıca duvar boyama, onarım, bakım ve tadilat işlemlerini de gerçekleştiriyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:04
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