Başkent’te Yunus ekibi kaza yaptı: 1 polis yaralı Ankara’da Yunus polis ekibinin bulunduğu motosiklet bir otomobille çarpıştı.

Ankara’da Yunus polis ekibinin bulunduğu motosiklet bir otomobille çarpıştı. Kazada 1 polis memuru hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yunus Polis Ekipleri Amirliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi binasının bulunduğu Hipodrom Caddesi’nde Yunus polis ekibinin bulunduğu motosiklet, lüks bir araçla çarpıştı. Kazada 1 polis memuru hafif yaralanırken, araçta ve motosiklette maddi hasar meydana geldi.

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