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Başkent’te yola çıkan inek telef oldu

Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Yavrucak köyünde yola çıkan inek, bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

28 Mart 2019 Perşembe 00:09
Başkent’te yola çıkan inek telef oldu

Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Yavrucak köyünde yola çıkan inek, bir aracın çarpması sonucu telef oldu.


Olay, öğle saatlerinde Haymana ilçesi Yavrucak köyü girişinde meydana geldi. Haymana’dan Ankara istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, önce aniden yolun sol şeridine geçen ineğe daha sonra da orta refüjde bulunan beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kendi etrafında dönerek yere düşen inek olay yerinde telef olurken, çarpan araçta da maddi hasar meydana geldi. Olay, anı aynı istikamette seyir halinde olan ve ineği görünce yavaşlayan bir başka aracın güvenlik kameralarına da yansıdı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 00:09
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